Черные клубы дыма от сильного пожара в Алматы попали на видео

В Алматы 8 января пожар произошел в здании одноэтажного склада, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МЧС Казахстана.

"В эти минуты пожарные МЧС тушат возгорание одноэтажного склада по ул. Касыма Шарипова в Алатауском районе Алматы", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Жительница Каскелена пострадала во время пожара в бутике с парфюмом.