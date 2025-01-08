Черные клубы дыма от сильного пожара в Алматы попали на видео
Фото: Zakon.kz
В Алматы 8 января пожар произошел в здании одноэтажного склада, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МЧС Казахстана.
"В эти минуты пожарные МЧС тушат возгорание одноэтажного склада по ул. Касыма Шарипова в Алатауском районе Алматы", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Жительница Каскелена пострадала во время пожара в бутике с парфюмом.
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