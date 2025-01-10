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Происшествия

Главбух колледжа в Мангистау присвоила 243 млн тенге

Главбух колледжа в Мангистау присвоила 243 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 19:30 Фото: Zakon.kz
В Мангистауском техническом колледже проводится расследование по факту хищения, передает Zakon.kz.

Lada сообщает, что прокуратура области провела проверку в Мангистауском техническом колледже, который находится в селе Шетпе. В результате установлено хищение бюджетных средств главным бухгалтером. Сотрудница незаконно перечислила на личный счет 243 млн тенге. Эти деньги предназначались для стипендий, командировок и налоговых обязательств.

"По данному факту ведется досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере). Ей может грозить лишение свободы на срок от семи до 12 лет", – рассказали в надзорном ведомстве.

Уголовное дело находится в производстве специального прокурора, назначены судебные экспертизы. Другие подробности не разглашаются в интересах следствия.

Супруги осуждены за махинацию с криптовалютами в Костанае.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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