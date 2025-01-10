Мощное ночное ДТП с участием трех машин произошло в Алматы
Водитель Chevrolet Cruze, двигаясь в западном направлении, попытался развернуться перед двумя автомобилями, двигавшимися навстречу в восточном направлении.
Фото: Zakon.kz
Водитель Mitsubishi Galant пытался избежать столкновения, но Chevrolet Cruze продолжил движение, что привело к аварии.
Фото: Zakon.kz
В результате столкновения Mitsubishi ударил Chevrolet, после чего вылетел с дороги, перескочив бордюр и несколько рвов, и врезался в дерево.
Фото: Zakon.kz
Автомобиль BMW получил повреждения в момент неконтролируемого вращения Mitsubishi по проезжей части.
Фото: Zakon.kz
Единственным пострадавшим в ДТП оказался водитель Mitsubishi Galant, которого госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
Позже он вернулся на место происшествия, так как серьезных травм не получил. Другие участники ДТП не пострадали.
Фото: Zakon.kz
Полиция сейчас выясняет обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось о другом ДТП. Водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП в Жетысуской области.