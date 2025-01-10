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Происшествия

Мощное ночное ДТП с участием трех машин произошло в Алматы

Мощное ночное ДТП с участием трех машин произошло в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 01:55 Фото: Zakon.kz
В Алматы в ночь на 11 января на проспекте Рыскулова, недалеко от пересечения с улицей Момышулы, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Водитель Chevrolet Cruze, двигаясь в западном направлении, попытался развернуться перед двумя автомобилями, двигавшимися навстречу в восточном направлении.

Мощное ночное ДТП с участием трех машин произошло в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 01:55

Фото: Zakon.kz

Водитель Mitsubishi Galant пытался избежать столкновения, но Chevrolet Cruze продолжил движение, что привело к аварии.

Мощное ночное ДТП с участием трех машин произошло в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 01:55

Фото: Zakon.kz

В результате столкновения Mitsubishi ударил Chevrolet, после чего вылетел с дороги, перескочив бордюр и несколько рвов, и врезался в дерево.

Мощное ночное ДТП с участием трех машин произошло в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 01:55

Фото: Zakon.kz

Автомобиль BMW получил повреждения в момент неконтролируемого вращения Mitsubishi по проезжей части.

Мощное ночное ДТП с участием трех машин произошло в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 01:55

Фото: Zakon.kz

Единственным пострадавшим в ДТП оказался водитель Mitsubishi Galant, которого госпитализировали.

Мощное ночное ДТП с участием трех машин произошло в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 01:55

Фото: Zakon.kz

Позже он вернулся на место происшествия, так как серьезных травм не получил. Другие участники ДТП не пострадали.

Мощное ночное ДТП с участием трех машин произошло в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 01:55

Фото: Zakon.kz

Полиция сейчас выясняет обстоятельства происшествия.


Ранее сообщалось о другом ДТП. Водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП в Жетысуской области. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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