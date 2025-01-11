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Происшествия

Разлив нефтепродуктов устраняют на заводе в Атырау

Разлив нефтепродуктов, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 07:00 Фото: пресс-служба ТОО "АНПЗ"
На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе устраняют разлив нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях. После распространения этих кадров в компании дали официальное разъяснение телеканалу "24KZ". Так, по данным пресс-службы, в результате порыва подземной трубы разлилось более 20 тонн жидкого топлива.

Завод работает в штатном режиме. Причины аварии установит специальная комиссия.

Сейчас линия перекачки отключена от основного резервуара. Ведется откачка нефтепродуктов. По словам исполняющего обязанности заместителя директора завода Нурлана Есжанова, последствия инцидента устраняются.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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