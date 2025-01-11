Разлив нефтепродуктов устраняют на заводе в Атырау

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе устраняют разлив нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях. После распространения этих кадров в компании дали официальное разъяснение телеканалу "24KZ". Так, по данным пресс-службы, в результате порыва подземной трубы разлилось более 20 тонн жидкого топлива.

Завод работает в штатном режиме. Причины аварии установит специальная комиссия.

Сейчас линия перекачки отключена от основного резервуара. Ведется откачка нефтепродуктов. По словам исполняющего обязанности заместителя директора завода Нурлана Есжанова, последствия инцидента устраняются.

На днях в Костанайской области вооруженный налетчик ограбил АЗС