#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
529.65
544.64
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
529.65
544.64
5.16
Происшествия

Авария на водоводе лишила воды несколько домов в Семее

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 05:50 Фото: pexels
Из-за аварии на водоводе в микрорайоне Карагайлы около пяти многоквартирных жилых домов остаются без воды, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы городского акимата, о прорыве водопровода и отключении холодной воды стало известно 16 января в 23:22. По предварительным данным, авария произошла на водоводе диаметром 300 мм.

На место аварии оперативно выехала дежурная бригада ГКП "Семей Водоканал" и глава города.

"Спустя полтора часа, 17 января 2025 года в 01:00 водоснабжение было восстановлено на нескольких объектах. На данный момент без воды остаются пять многоквартирных жилых домов или 346 абонентов", – говорится в сообщении.

Руководство города заверяет, что работы по восстановлению водоснабжения в микрорайоне Карагайлы будут продолжены.

В областном центре Абайской области трудовая инспекция завершила проверку инцидента с падением учителя при украшении городской новогодней елки.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Без зарплаты остались строители, ремонтировавшие школы в Алматинской области
Происшествия
07:07, Сегодня
Без зарплаты остались строители, ремонтировавшие школы в Алматинской области
Учитель и новогодняя елка в Семее: трудовая инспекция завершила проверку инцидента
Происшествия
04:04, 17 января 2025
Учитель и новогодняя елка в Семее: трудовая инспекция завершила проверку инцидента
Полиция задержала полураздетого дебошира, нападавшего на машины в Алматы
Происшествия
03:00, 17 января 2025
Полиция задержала полураздетого дебошира, нападавшего на машины в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: