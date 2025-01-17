Авария на водоводе лишила воды несколько домов в Семее

Из-за аварии на водоводе в микрорайоне Карагайлы около пяти многоквартирных жилых домов остаются без воды, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы городского акимата, о прорыве водопровода и отключении холодной воды стало известно 16 января в 23:22. По предварительным данным, авария произошла на водоводе диаметром 300 мм.

На место аварии оперативно выехала дежурная бригада ГКП "Семей Водоканал" и глава города.

"Спустя полтора часа, 17 января 2025 года в 01:00 водоснабжение было восстановлено на нескольких объектах. На данный момент без воды остаются пять многоквартирных жилых домов или 346 абонентов", – говорится в сообщении.

Руководство города заверяет, что работы по восстановлению водоснабжения в микрорайоне Карагайлы будут продолжены.

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