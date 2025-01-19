#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
530.12
546.08
5.17
Происшествия

Забытая на плите скорода едва не привела к крупному пожару в Астане

Пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, пожарная техника , фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 09:17 Фото: Zakon.kz
Житель Астаны начал готовить ужин, а затем ушел из дома по делам. О сковороде на работающей плите он забыл. Дым от сгоревшей пищи почувствовали соседи, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 18 января 2025 года в одной из многоэтажек района Байконыр, расположенной по улице А. Жубанова.

"Почувствов запах дыма, который исходил из соседней квартиры, жители дома обратились за помощью к спасателям. На звонки и стук никто не открывал, поэтому проникать в квартиру сотрудникам МЧС пришлось через окно, поднимаясь по трехколенной лестнице", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Фото: МЧС РК

В ведомстве напомнили:

  • не покидайте кухню, не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра;
  • не держите рядом с плитой полотенца, бумагу, прихватки и другие воспламеняющиеся предметы;
  • не оставляйте в разогретой сковороде деревянные ложки;
  • наполняйте сковороду маслом не более чем на треть. Масло – горючая жидкость, способная к самовоспламенению при температуре выше 350 градусов;
  • не кладите на сковороду мокрые продукты, перед жаркой протрите их полотенцем – это предотвратит разбрызгивание масла;
  • держите электрические кабели подальше от плиты;
  • не заливайте горящее масло водой.

18 января в микрорайоне Кайрат Турксибского района Алматы в квартире на седьмом этаже десятиэтажного жилого дома загорелись личные вещи и мебель. Спасатели эвакуировали 14 человек.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
В Атырау воспитательница пнула ребенка
Происшествия
07:00, Сегодня
В Атырау воспитательница пнула ребенка
Житель Алматы едва не попал в трудовое рабство в России
Происшествия
06:16, Сегодня
Житель Алматы едва не попал в трудовое рабство в России
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: