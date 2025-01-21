Сложная обстановка в Карагандинской области: на трассе застряли более 2,9 тысяч человек

Из-за метели и гололеда закрытыми остаются шесть участков автодорог, в том числе по направлениям в Астану и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, всего на закрытых участках скопилось 1418 транспортных средств, в том числе 508 легковых и 900 грузовых машин, а также 10 автобусов. В них находятся 2924 человек.





"Застрявшим в пути водителям и их пассажирам оказывается вся необходимая помощь. Их обеспечивают горячим питанием и питьем. По желанию, доставляют в пункты обогрева и ночлега. Всего в придорожных кафе, мечетях, интернатах размещены 144 путника", – заявили в полиции.

Как уточняется, в связи с неблагоприятной погодой сотрудники дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы. На автодорогах области работают 35 автопатрулей и 74 сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды более 500 автомобилей застряли на трассе Астана – Бурабай.

На 22 января в 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.