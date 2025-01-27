Трехэтажное административное здание полыхает в Алматы
Фото: скриншот видео
27 января в 22:01 по улице Ауэзова в Алматы огнеборцы выехали на тушение пожара в трехэтажном административном здании, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным, горит охранное агентство.
Площадь пожара составила 220 кв. м. На месте спасатели работают по повышенному рангу.
"Обстоятельства инцидента уточняются", – отметили в пресс-службе МЧС РК.
В 22:33 пожар локализовали. Также огнеборцам удалось снять угрозу распространения огня на соседнее здание.
Между тем в социальной сети разошлось видео первых минут тушения пожара.
Ранее сообщалось, что семь автомобилей сгорели в ВКО.
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