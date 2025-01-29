Школьники в Атырау боятся ходить одни из-за бродячих собак
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Родители атырауских школьников обращают внимание на обострение проблемы с уличными собаками, сообщает Zakon.kz.
Горожане обеспокоены тем, что стаи животных свободно перемещаются по улицам, создавая угрозу для детей и взрослых, передает Telegram-канал Atyrau Online. Особенно они представляют опасность ранним утром, когда еще темно, а также по вечерам, когда школьники возвращаются после окончания занятий.
Со слов родителей школьников, они обеспокоены ситуацией и вынуждены провожать и встречать детей, чтобы избежать возможных нападений.
"Мы боимся отпускать детей одних. Собак становится все больше, и они ведут себя агрессивно. Особенно страшно ранним утром и поздним вечером", – рассказала одна из жительниц города.
В акимате сообщили, что отлов собак временно приостановлен. Причины этой паузы и сроки возобновления работы не уточняются.
"Проблема с бездомными животными в Атырау поднимается не впервые. Ранее предпринимались попытки организовать системный отлов и строительство приютов для животных, но ситуация остается нерешенной", – говорится в публикации Telegram-канала Atyrau Online.
А в селе Мангистауской области собака напала на подростка прямо возле школы.
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