"Выбили брекеты, сломали ребра": подростка жестоко избили на катке в Алматы
Так, в социальных сетях разлетелось видео избиения. В подписи к нему есть комментарии очевидцев. Они сообщают, что в результате полученных травм пострадавшую госпитализировали.
Также отмечено, что после осмотра врачей у нее диагностировали несколько переломов ребер, сотрясение мозга, а также выбитые брекеты.
На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе ДП пояснили, что по данному факту Управлением полиции Жетысуского района проводится проверка.
Всех участников происшествия уже установили и доставили в полицию.
"Родители обеих девочек-подростков, у которых произошел конфликт, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечены к административной ответственности".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Другие обстоятельства устанавливаются, сказано в заключении.
Несколько дней назад мы рассказывали о другом инциденте, он произошел в Павлодаре. Там сняли на видео избиение девушки в компании сверстниц. Теперь нападавший подросток взята на профилактический учет.