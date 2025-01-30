"Выбили брекеты, сломали ребра": подростка жестоко избили на катке в Алматы

Очередной инцидент, демонстрирующий жестокость несовершеннолетних, произошел в Алматы. 26 января 2025 года на катке в парке "Гульдер" избили девушку. В Департаменте полиции (ДП) города уточнили Zakon.kz, что все причастные к драке подростки вместе с родителями доставлены в участок.

Так, в социальных сетях разлетелось видео избиения. В подписи к нему есть комментарии очевидцев. Они сообщают, что в результате полученных травм пострадавшую госпитализировали.

Также отмечено, что после осмотра врачей у нее диагностировали несколько переломов ребер, сотрясение мозга, а также выбитые брекеты.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе ДП пояснили, что по данному факту Управлением полиции Жетысуского района проводится проверка.

Всех участников происшествия уже установили и доставили в полицию.

"Родители обеих девочек-подростков, у которых произошел конфликт, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечены к административной ответственности". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Другие обстоятельства устанавливаются, сказано в заключении.

Несколько дней назад мы рассказывали о другом инциденте, он произошел в Павлодаре. Там сняли на видео избиение девушки в компании сверстниц. Теперь нападавший подросток взята на профилактический учет.