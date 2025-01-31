Автомобильный пункт пропуска открыли на трассе республиканского значения
Фото: unsplash
В Национальной компании "КазАвтоЖол" сообщили об открытии пропускного режима на участке трассы в Абайской области, сообщает Zakon.kz
По информации национального автодорожного оператора, на участке 615-967 км трассы республиканского значения Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ открыт пропускной режим.
"Спасатели МЧС обеспечили сопровождение транспорта, оказали помощь водителям и контролировали безопасность движения", – отмечают в "КазАвтоЖоле".
Спасатели призывают водителей быть осторожными и учитывать погодные условия, неукоснительно соблюдая меры безопасности на дороге.
Ранее стало известно, что колонна из 200 автомобилей застряла на трассе в Абайской области.
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