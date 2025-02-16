В Алматы на строительном рынке "Сауран" загорелся склад
Фото: Zakon.kz
16 февраля в 20:11 пожар повышенного ранга произошел на рынке в Алатауском районе города Алматы, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС города Алматы, в оперативном порядке введены пожарные стволы.
"Автоцистерны установлены на пожарные гидранты и обеспечена бесперебойная подача воды", – говорится в сообщении.
Фото: Zakon.kz
На месте пожара создан оперативный штаб и два участка тушения пожара. Развернута пожарная автолестница.
На месте происшествия побывал корреспондент Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz
Тушение пожара осложнялось наличием большого количества на складе горюче-смазочных материалов, высоким тепловым излучением товарно-материальных ценностей, а также проходящей рядом высоковольтной линией электропередач.
Фото: Zakon.kz
Сегодня огнеборцам Актобе удалось спасти из пожара трех детей и трех взрослых.
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