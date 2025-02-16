В Алматы на строительном рынке "Сауран" загорелся склад

16 февраля в 20:11 пожар повышенного ранга произошел на рынке в Алатауском районе города Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС города Алматы, в оперативном порядке введены пожарные стволы.

"Автоцистерны установлены на пожарные гидранты и обеспечена бесперебойная подача воды", – говорится в сообщении.

Фото: Zakon.kz

На месте пожара создан оперативный штаб и два участка тушения пожара. Развернута пожарная автолестница.

На месте происшествия побывал корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Тушение пожара осложнялось наличием большого количества на складе горюче-смазочных материалов, высоким тепловым излучением товарно-материальных ценностей, а также проходящей рядом высоковольтной линией электропередач.

Фото: Zakon.kz

Сегодня огнеборцам Актобе удалось спасти из пожара трех детей и трех взрослых.