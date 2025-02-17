Дракой и стрельбой закончился конфликт в Астане

В Астане конфликт между мужчинами закончился дракой и стрельбой. Потерпевший получил незначительную ссадину. Об этом сегодня, 17 февраля 2025 года, рассказали в столичном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел, предположительно из травматического оружия, в сторону оппонента, после чего скрылся.

"В результате инцидента пострадал 41-летний житель города, который получил телесные повреждения. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции района Алматы по подозрению в совершении данного преступления установили личность правонарушителя. Им оказался 27-летний гражданин, который дал признательные показания. Пистолет, который признан по уголовному делу вещественным доказательством, был изъят. По данному факту зарегистрировано уголовное дело". Пресс-служба ДП Астаны

Стрелявший задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"Департамент полиции Астаны предупреждает всех граждан, незаконно хранящих травматическое оружие, незамедлительно сдать его в органы внутренних дел по месту жительства", – заключили в пресс-службе.

14 февраля 2025 года стало известно, что самолет, летевший из Антальи в Астану, экстренно сел из-за драки с участием казахстанок. Подробнее об этом – по ссылке.