В области Улытау найдено тело седьмого работника рудника "Жомарт"

18 февраля найдено тело еще одного работника рудника "Жомарт", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС страны, нашли тело седьмого работника, погибшего при обрушении в шахте. Его личность устанавливается.

Тела всех семерых шахтеров подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

"На телефон "горячей линии" Оперативного штаба МЧС РК на данный момент поступило 23 звонка", – говорится в сообщении.

Часами ранее были обнаружены тела шести работников. Акимат области Улытау окажет семьям и близким работников, погибших на руднике, всю необходимую психологическую и социальную поддержку.