Подросток взял машину у родителей и с друзьями поехал к дедушке в Акмолинскую область

Сотрудники роты патрульной полиции на трассе Екатеринбург – Алматы остановили автомобиль Toyota Camry около 21:30. За рулем оказался 17-летний житель Астаны, который направлялся в село Тонкеріс, сообщает Zakon.kz.

По словам подростка, автомобиль принадлежит его родителям, а сам он ехал к дедушке. В машине также находились двое его друзей. Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетним водителем и его пассажирами, разъяснив опасность управления транспортным средством без водительского удостоверения.

"После этого молодого человека передали его брату, который забрал его домой. Автомобиль эвакуирован на специализированную штрафстоянку до выяснения обстоятельств с родителями. Им грозит административная ответственность за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительских прав". Пресс-служба МВД РК

Сотрудники полиции напомнили, что профилактика нарушений правил дорожного движения среди молодежи является одним из ключевых аспектов обеспечения безопасности на дорогах.





"Родителям стоит контролировать своих детей и не допускать ситуаций, угрожающих их жизни и здоровью", – предупредили полицейские.

Ранее, в сентябре 2024 года, сообщалось, что в ЗКО подросток за рулем машины перевернулся около частного дома.