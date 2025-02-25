Мужчина из ревности избил односельчанина в СКО
Фото: pexels
В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области арестовали мужчину. Он регулярно избивал односельчанина из ревности к бывшей сожительнице, сообщает Zakon.kz.
Прежде судимого 41-летнего жителя Кызылжарского района подозревают в нанесении побоев односельчанину на почве взаимоотношений с бывшей сожительницей. Суд поместил подозреваемого в изолятор временного содержания.
Теперь потерпевший защищен от продолжения конфликта. За прошлый год в Северо-Казахстанской области поместили под стражу в связи с фактами семейно-бытового насилия шесть человек.
Всего за 2024 год в области зарегистрировали 437 уголовных правонарушений по фактам побоев, причинения легких телесных повреждений. А с начала 2025 года по данным статьям зарегистрировано более 40 уголовных дел, из них 19 дел в сфере семьи и быта.
Ранее сообщалось, что полиция расследует издевательство над школьником в Семее.
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