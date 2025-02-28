В Кыргызстане скончался казахстанский сноубордист

На горнолыжной базе "Каракол" погиб казахстанец. Трагедия произошла 27 февраля 2025 года. Назначены все необходимые экспертизы, выясняются обстоятельства, сообщает Zakon.kz.

Так, об этом изданию 24.kg рассказали в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

После заявления в полицию о несчастном случае на место сразу же прибыла следственно-оперативная группа.

Специалисты установили, что 43-летний гражданин Казахстана спускался на сноуборде и столкнулся со своим приятелем. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Также отмечается, что погибший был опытным сноубордистом.

Летом 2024 года Zakon.kz сообщал, что на Иссык-Куле в районной больнице скончался казахстанец после наезда катера. Трагедия произошла на пляже одного из центров отдыха в селе Кара-Ой.