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Происшествия

ЧП на горно-обогатительном комбинате в Актобе: есть пострадавшие

ЧП на горно обогатительном комбинате в Актобе, Казхром, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 17:46 Фото: Instagram/kazchrome_official
28 февраля 2025 года в Актобе на горно-обогатительном комбинате произошло чрезвычайное происшествие, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Актюбинской области, на Донском горно-обогатительном комбинате АО "ТНК Казхром" произошел выброс водорода без обрушения.

С термическими ожогами в больницу доставили четыре человека.


"По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ полицией начато досудебное расследование", – сообщили в полиции.

17 февраля 2025 года в области Улытау на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. Ночью 18 февраля были обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Позже найдено тело еще одного шахтера.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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