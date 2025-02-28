ЧП на горно-обогатительном комбинате в Актобе: есть пострадавшие
Фото: Instagram/kazchrome_official
28 февраля 2025 года в Актобе на горно-обогатительном комбинате произошло чрезвычайное происшествие, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДП Актюбинской области, на Донском горно-обогатительном комбинате АО "ТНК Казхром" произошел выброс водорода без обрушения.
С термическими ожогами в больницу доставили четыре человека.
"По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ полицией начато досудебное расследование", – сообщили в полиции.
17 февраля 2025 года в области Улытау на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. Ночью 18 февраля были обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Позже найдено тело еще одного шахтера.
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