ЧП на горно-обогатительном комбинате в Актобе: есть пострадавшие

28 февраля 2025 года в Актобе на горно-обогатительном комбинате произошло чрезвычайное происшествие, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Актюбинской области, на Донском горно-обогатительном комбинате АО "ТНК Казхром" произошел выброс водорода без обрушения.

С термическими ожогами в больницу доставили четыре человека.





"По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ полицией начато досудебное расследование", – сообщили в полиции.

17 февраля 2025 года в области Улытау на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. Ночью 18 февраля были обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Позже найдено тело еще одного шахтера.