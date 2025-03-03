#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
499.11
521.12
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
499.11
521.12
5.58
Происшествия

Причину смерти роженицы и младенца узнали в области Абай

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, детская больница, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 04:14 Фото: primeminister.kz
На днях в регионе выяснили, по чьей вине умерли Гульнар Бейщанова и ее ребенок, сообщает Zakon.kz.

Эксперты пришли к выводу, что медики могли неправильно поставить женщине укол и это привело к трагедии. Семья теперь требует наказать виновных, передает КТК.

По результатам экспертизы, причиной смерти стало внутреннее кровотечение из-за поврежденного сосуда, которое могло случиться от укола в шею.

"Департамент полиции области Абай сообщает, что отделом полиции Урджарского района начато досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты и всесторонности досудебного расследования", – сказал начальник следственного управления регионального ДП Сунгат Адильбеков.

А в Мангистауской области 2 марта семь человек, включая пятерых детей, скончались из-за отравления газом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
В Кентау рушатся дома и дороги
Происшествия
02:44, 04 марта 2025
В Кентау рушатся дома и дороги
Казахстанец выжил, попав под поезд
Происшествия
11:20, 03 марта 2025
Казахстанец выжил, попав под поезд
Шесть автомобилей застряли на трассе в Актюбинской области
Происшествия
21:27, 02 марта 2025
Шесть автомобилей застряли на трассе в Актюбинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: