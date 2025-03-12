В роддоме Семея родители младенца написали заявление в полицию

В Семее многодетные родители новорожденного Берика-Али обратились в правоохранительные органы, сообщает Zakon.kz.

Неприятная ситуация для врачей и мамы малыша началась с того, что на теле новорожденного обнаружили пятна, похожие на сильный ожог. Сначала медики заявили, что все произошло из-за коврика для подогрева. Якобы он вышел из строя и обжег малыша, но теперь говорят, что у мальчика может быть генетическое заболевание и пятна – его проявление. Сам младенец в тяжелом состоянии, передает КТК.

Окончательного диагноза пока нет.

"Мы провели совещание по поводу него с центром материнства и детства в Астане. Ребенок переводится туда санавиацией в течение сегодняшнего, завтрашнего дня. Врачи на республиканском уровне тоже подтвердили, что это не ожоговое поражение. Что это наследственного или генетического характера изменения в организме ребенка", – сказала заместитель руководителя управления здравоохранения области Абай Асем Орынбаева.

И родители и медики надеются, что в столице удастся понять, что случилось с ребенком. А самое главное – как его спасти.

11 марта в Астане мальчик на тюбинге съехал с пандуса и оказался под колесами внедорожника.