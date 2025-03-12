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Происшествия

Землетрясение зарегистрировали на юге Казахстана

Электросирена, электросирены, сирены, сирена, система оповещения населения , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 07:13 Фото: unsplash
Сетью сейсмических станций МЧС РК 12 марта в 06:15 зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, очаг располагается на территории Казахстана в 14 км от села Достык Келесского района Туркестанской области. Расчетная интенсивность составила:

село Абай Келесского района – три балла;

Сарыагаш Сарыагашского района – три балла.

"Сведений о пострадавших и разрушениях нет", – говорится в сообщении.

Также 8 марта в горной местности Восточно-Казахстанской области было зарегистрировано землетрясение.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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