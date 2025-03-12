Землетрясение зарегистрировали на юге Казахстана
Фото: unsplash
Сетью сейсмических станций МЧС РК 12 марта в 06:15 зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС страны, очаг располагается на территории Казахстана в 14 км от села Достык Келесского района Туркестанской области. Расчетная интенсивность составила:
село Абай Келесского района – три балла;
Сарыагаш Сарыагашского района – три балла.
"Сведений о пострадавших и разрушениях нет", – говорится в сообщении.
Также 8 марта в горной местности Восточно-Казахстанской области было зарегистрировано землетрясение.
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