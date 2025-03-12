Землетрясение зарегистрировали на юге Казахстана

Сетью сейсмических станций МЧС РК 12 марта в 06:15 зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, очаг располагается на территории Казахстана в 14 км от села Достык Келесского района Туркестанской области. Расчетная интенсивность составила:

село Абай Келесского района – три балла;

Сарыагаш Сарыагашского района – три балла.

"Сведений о пострадавших и разрушениях нет", – говорится в сообщении.

Также 8 марта в горной местности Восточно-Казахстанской области было зарегистрировано землетрясение.