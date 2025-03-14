Полиция Казахстана задержала 85 преступников для стран СНГ и дальнего зарубежья

За два месяца 2025 года сотрудниками МВД задержано 311 подозреваемых, разыскиваемых правоохранительными органами Республики Казахстан, в том числе 85 человек по международным запросам, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД страны, установлено местонахождение 145 без вести пропавших лиц. Так, принятыми мерами в Туркестанской области столичными полицейскими задержан 40-летний мужчина, который в прошлом году открыто похитил автомашину жителя Астаны.

"В Мангистауской области сотрудниками Департамента полиции Кызылординской области задержан 50-летний мужчина, реализовавший более девяти кг гашиша", – рассказал начальник Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Полицией Казахстана для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 85 преступников. Также в аэропорту Варшавы задержан мужчина, который в декабре 2014 года обманом похитил у граждан Казахстана деньги в размере одного миллиона долларов США. В городе Анталья Турецкой Республики задержана 39-летняя женщина, которая завладела деньгами жителей Алматы на общую сумму 146 тыс. долларов США.

На днях в городе Кокшетау установили личность парня, невольно участвующего в мошеннической схеме.