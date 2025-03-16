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Происшествия

В ЗКО три поселка остались отрезанными от мира из-за паводков

Паводки, паводки в Казахстане, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, потопы в области, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 23:43 Фото: akorda.kz
Временный мост, возведенный в 2024 году на трассе Жымпиты – Аксай вблизи поселка Аралтобе Сырымского района Западно-Казахстанской области (ЗКО), оказался разрушен паводковыми водами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание "Уральская неделя", вечером 15 марта река Шидерты вышла из берегов, что привело к смыву бетонных плит с временной переправы. В результате движение через реку по мосту остановлено, а жители поселков Аралтобе и Талдыбулак оказались отрезанными от районного центра.

Аналогичная ситуация сложилась в Каратобинском районе, где поселок Актайсай утратил транспортную связь с райцентром из-за паводковых вод, размывших грунтовую дорогу. По словам местных жителей, подобная ситуация повторяется ежегодно – в период весеннего половодья дорога становится непроходимой, и транспортное сообщение восстанавливается только после полного схода воды.

Ранее сообщалось, что в Астане и 13 областях Казахстана на 17 марта синоптики объявили штормовое предупреждение. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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