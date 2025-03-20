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Происшествия

Жительнице ВКО ударили по голове куском льда, чтобы ограбить

жительнице ВКО ударили по голове куском льда, чтобы ограбить, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 18:07 Фото: polisia.kz
Житель Алтая ограбил женщину, ударив ее по голове куском льда, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала пострадавшая, возле подъезда неизвестный напал на нее и похитил сумку с документами и деньгами, ударив по голове тяжелым предметом. Стражи порядка оперативно начали проверку записей с камер видеонаблюдения магазинов и заведений, расположенных вблизи места происшествия.

"В результате был установлен подозреваемый – 32-летний житель района. Как выяснилось, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес удар женщине куском льда, после чего открыто завладел ее вещами. Позже грабитель выбросил женскую сумку в мусорный бак". Пресс-служба МВД РК

По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд санкционировал меру пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что дерзкий грабитель из Астаны едва не убил себя и подвозившего его водителя.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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