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Происшествия

Скандал в Кызылорде: бывшее озеро превратилось в свалку

Кызылорда, город Кызылорда, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 05:15 Фото: пресс-служба акимата Кызылорды
Жители Кызылорды бьют тревогу, требуя местные власти обратить внимание на свалку в микрорайоне Арай-Шұғыла, сообщает Zakon.kz.

Когда-то местное озеро в микрорайоне Арай-Шұғыла привлекало гусей и уток, придавая городу живописный вид. Сейчас в его окрестности нет освещения, асфальта и даже названий улиц и порядковых номеров домов, передает "Седьмой канал".

Со всем набором проблем жители микрорайона не раз обращались к чиновникам, но безуспешно. Теперь у них надежда на общественников. Люди просят передать маленькое озеро, расположенное в их районе, в государственную собственность и обустроить его берега.

Жители также просят увеличить количество социальных магазинов. Ведь добираться до торговых точек на противоположном берегу озера становится все сложнее.

Представители же акимата заявляют, что сначала займутся инфраструктурными проектами, но пожелания жителей все же будут учтены.

Тем временем в Жамбылской области запустили вдохновляющую инициативу – "Утро чистоты". Проект совмещает полезное с приятным – начать день с бодрости тела и заботы об окружающем мире.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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