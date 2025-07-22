Сельчане в Алматинской области остались без мобильной связи и интернета

Жители села Актогай уже месяц страдают без мобильной связи и интернета, сообщает Zakon.kz.

Со слов сельчан, чтобы позвонить им приходится выходить на трассу. Раньше таких проблем не было, потому что в поселке стояла вышка сотовой связи. Но недавно ее демонтировали, передает "КТК".

Располагалась антенна на водонапорной башне. Зачем ее убрали, никто из местных не знает. В компании, которая владеет водонапорной башней объяснили, что провайдер установил свое оборудование на их территории незаконно. Поэтому станцию пришлось снести.

"Статья 86 Водного кодекса Республики Казахстан уточняет, что данная водонапорная башня относится к зоне санитарной охраны. И так как в радиусе 50 метров на данном участке невозможны строения, сторонние объекты", – прокомментировал конфликт юрист ТОО Alatau Public Utilities Данияр Даркенбаев.

Чиновники просят сельчан набраться терпения. Новую вышку сотовой связи обещают установить в течение нескольких недель.

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