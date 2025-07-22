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Происшествия

Сельчане в Алматинской области остались без мобильной связи и интернета

Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 05:43 Фото: pexels
Жители села Актогай уже месяц страдают без мобильной связи и интернета, сообщает Zakon.kz.

Со слов сельчан, чтобы позвонить им приходится выходить на трассу. Раньше таких проблем не было, потому что в поселке стояла вышка сотовой связи. Но недавно ее демонтировали, передает "КТК".

Располагалась антенна на водонапорной башне. Зачем ее убрали, никто из местных не знает. В компании, которая владеет водонапорной башней объяснили, что провайдер установил свое оборудование на их территории незаконно. Поэтому станцию пришлось снести.

"Статья 86 Водного кодекса Республики Казахстан уточняет, что данная водонапорная башня относится к зоне санитарной охраны. И так как в радиусе 50 метров на данном участке невозможны строения, сторонние объекты", – прокомментировал конфликт юрист ТОО Alatau Public Utilities Данияр Даркенбаев.

Чиновники просят сельчан набраться терпения. Новую вышку сотовой связи обещают установить в течение нескольких недель.

Предприниматели сгоревшего рынка в Астане просят освободить их налогов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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