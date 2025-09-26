В Караганде извращенец терроризирует школьников

Попытка сексуального насилия произошла с учеником младших классов средней школы № 32 в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Как передает Telegram-канал "Патриот", выпускник этой школы продолжает приходить в учебное заведение. Он вылавливает учеников как внутри здания, так и на территории школы, вымогая деньги. Тех, кто не имеет денег или отказывается отдавать их, он избивает.

А к одному школьнику он даже проявил интимный интерес. Он трогал его нижнее белье и половые органы.

"Мой сын пришел домой и пожаловался, что этот Адиль трогал его нижнее белье", – рассказала мама одного из учащихся младших классов Инна.

Родители учеников собрались на территории школы, чтобы обратить внимание прокуратуры региона и Департамент полиции. Они просят оградить их детей от криминала. По словам женщин, этот подросток даже заходит в здание школы и поднимается на верхние этажи. При этом в школе есть охрана "Кузет", а у входа стоят турникеты с системой распознавания лиц. Каким образом постороннему человеку удается обходить эти преграды, родители школьников не могут понять.

На руках у матерей пострадавших учеников – документ о его невменяемости.

"Если он психически болен, неуравновешен, склонен к агрессии, то почему он не изолирован от общества? Чего ждут прокуроры, управление образования, Кировский отдел полиции? Ждут, когда этот парень проломит голову младшекласснику? Они ждут масштабную трагедию? Почему ему позволено избивать детей, угрожать им, лезть в нuжнее белье?" – возмущены родители.

Заместитель директора школы Юлия Вагнер уверяет, что эту ситуацию администрация школы взяла на контроль и теперь они будут бдительно следить за проблемным подростком.

"Достигнута договоренность с органами внутренних дел, что после окончания уроков полицейский будет находиться на территории школы. Он будет следить, чтобы ученики благополучно вышли на пределы школы в направлении своих домов, и чтобы этот подросток не подходил к детям", – прокомментировала она.

