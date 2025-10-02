Рабочие погибли в Караганде при замене канализационной трубы

1 октября на пр. Шахтеров города Караганды при проведении работ по замене канализации погибли двое рабочих подрядной организации, сообщает Zakon.kz.

В ходе работ произошел обвал грунта, под которым оказались двое сотрудников подрядной организации. Одному было всего 18 лет, второму – 41. К сожалению, оба погибли, передает "КТК".

Известно, что заказчиком работ была коммунальная компания "Караганды су". На фирме, выигравшей тендер, сообщили, что погибшие не являются ее сотрудниками.

В ДП Карагандинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК – "Нарушение правил безопасности при проведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

