Происшествия

Несдержанность акима в Актюбинской области довела его до суда и крупного штрафа

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 06:30 Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области за побои посетительницы осудили 39-летнего акима города Кандыагаша, сообщает Zakon.kz.

Как передает "КТК", согласно материалам дела, Казбек Аккайыр избил посетительницу прямо в своем кабинете. Со слов потерпевшей, у них долгое время был роман и в тот день она пришла прояснить отношения, но разговор быстро перерос в ссору и аким якобы ударил ее, схватив за горло.

После инцидента женщина обратилась к медикам, а затем в полицию. Суд, изучив доказательства и выслушав свидетелей, признал его виновным в нанесении побоев.

Акиму назначили штраф и обязали выплатить 100 тыс. компенсации морального вреда. Но сам Аккайыр вину не признал, уверяя, что его оклеветали.

"Подсудимый просил оправдать его и не признал свою вину. Приговором суда он признан виновным по статье 109, части 1 Уголовного кодекса, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 80 МРП, что составляет 314 560 тенге. Приговор не вступил в законную силу", – рассказала пресс-секретарь Актюбинского областного суда Жансая Таирова.

9 октября Зайсанский районный суд Восточно-Казахстанской области рассмотрел административное дело в отношении акима села Шиликти Куаныша Толеухана, обвиняемого в мелком хулиганстве.

Фото Алия Абди
Алия Абди
