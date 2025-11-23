#АЭС в Казахстане
Происшествия

В Астане трое рабочих полетели вниз с пятого этажа на одном из строящихся ЖК

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 20:08 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Сети распространилась информация о том, что в Астане трое мужчин пострадали при падении с высоты пятого этажа на одном из строящихся жилых комплексов, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что инцидент произошел 18 ноября на территории строящегося жилого комплекса Attila. Трое строителей упали вместе со строительной люлькой примерно с пятого этажа. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В Департаменте полиции Астаны Zakon.kz сообщили, что по факту падения рабочих с высоты пятого этажа возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.


"В результате падения строительной люльки пострадали трое мужчин. Они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 13 ноября в жилом комплексе "Арыстан" рухнул лифт с рабочими. В результате один погиб, двоих в тяжелом состоянии госпитализировали. Жильцы заявляют, что проблемы с непригодными лифтами были с самого первого дня введения ЖК в эксплуатацию: там застревали люди и были нередки случаи с падением лифтов.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
