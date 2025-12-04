Реакция жителей Алматы на землетрясение – фото и видео

Фото: Zakon.kz

Сегодня в Алматы произошло землетрясение. Как на него отреагировали жители и гости южной столицы – в материале Zakon.kz.

По данным городского ДЧС, землетрясение произошло в 12:45. После ощутимых подземных толчков жители и гости Алматы начали массово эвакуироваться из офисов, зданий, торговых центров. Как уточнили позднее в МЧС, эпицентр располагался в 277 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: