Реакция жителей Алматы на землетрясение – фото и видео
Фото: Zakon.kz
Сегодня в Алматы произошло землетрясение. Как на него отреагировали жители и гости южной столицы – в материале Zakon.kz.
По данным городского ДЧС, землетрясение произошло в 12:45.
После ощутимых подземных толчков жители и гости Алматы начали массово эвакуироваться из офисов, зданий, торговых центров.
Как уточнили позднее в МЧС, эпицентр располагался в 277 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
