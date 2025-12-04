#Казахстан в сравнении
Происшествия

Реакция жителей Алматы на землетрясение – фото и видео

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 13:11 Фото: Zakon.kz
Сегодня в Алматы произошло землетрясение. Как на него отреагировали жители и гости южной столицы – в материале Zakon.kz.

По данным городского ДЧС, землетрясение произошло в 12:45.

После ощутимых подземных толчков жители и гости Алматы начали массово эвакуироваться из офисов, зданий, торговых центров.

Как уточнили позднее в МЧС, эпицентр располагался в 277 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Как действовать жителям верхних этажей при землетрясениях
12:22, 04 марта 2024
Как действовать жителям верхних этажей при землетрясениях
Почему жители Алматы не получили оповещение о землетрясении
10:41, 05 ноября 2024
Почему жители Алматы не получили оповещение о землетрясении
В Алматы почувствовали землетрясение
12:45, Сегодня
В Алматы почувствовали землетрясение
