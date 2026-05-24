В Петропавловске мужчина оказался в ловушке на высоте на дереве

В Петропавловске спасателям поступил необычный вызов – на улице Новая мужчина оказался пленником дерева, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, молодой человек забрался наверх, но при попытке спуститься его нога застряла между ветвями.

"С каждой минутой ситуация становилась все опаснее: самостоятельно выбраться он уже не мог. Высота, неудобное положение и паника только усложняли ситуацию. На место оперативно прибыли спасатели МЧС. Не теряя времени, двое сотрудников поднялись на дерево. Осторожно, буквально по сантиметру, они освободили зажатую ногу мужчины и помогли ему безопасно спуститься вниз", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все закончилось благополучно.

