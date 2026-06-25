Жесткую посадку совершил вертолет "Казавиаспаса" под Павлодаром

В Павлодарской области вертолет авиакомпании АО "Казавиаспас" совершил жесткую посадку, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 25 июня 2026 года, рассказал павлодарский журналист Жансеит Кабылтаев в своем Telegram-канале.

Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства транспорта (МТ) РК, уточнив, что инцидент произошел накануне:

"24 июня в районе н. п. Заря Павлодарской области произошла жесткая посадка воздушного судна МИ-8 АМТ, регистрационный номер UP-MI872, находящимся в эксплуатации авиакомпании АО "Казавиаспас". Целью полета являлось выполнения поисково-спасательных работ (поиск пропавшего человека)".

В Минтранспорта уточнили, что на борту воздушного судна находились 13 человек, из них:

5 членов экипажа;

8 пассажиров.

"В результате авиационного события погибших нет. На данный момент сведения о пострадавших уточняются", – заверили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с Правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов, утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию РК от 27 июля 2017 года №505, данное авиационное событие классифицировано как авиационное происшествие без человеческих жертв (авария) и подлежит расследованию Департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте МТ РК .

"В настоящее время сотрудниками Департамента начаты работы по проведению Полевого этапа расследования с целью сбора фактической информации", – заключили в пресс-службе Минтранспорта.

Также происшествие прокомментировали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК.

"В Павлодарской области при выполнении поисково-спасательных работ вертолет АО "Казавиаспас" совершил вынужденную посадку в поле в нескольких километрах от села Байдалы. Воздушное судно было задействовано в поисково-спасательной операции по поиску мужчины 1950 г. р. По предварительной информации, мужчина, находясь на рыбалке, перевернулся на мотоцикле и получил травму ноги. После этого он обратился за помощью". Официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева

Уточняется, что поисковые мероприятия продолжались около суток с привлечением наземных сил и добровольцев.

"В результате проведенных поисковых работ мужчина был обнаружен. Ему оказана необходимая медицинская помощь, угрозы его жизни и здоровью нет. На борту вертолета находились члены экипажа и спасатели. Все находившиеся на борту живы, жертв и пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются". Динара Нургалиева

20 июня 2026 года сообщалось, что в Павлодар вертолетом доставили троих пациентов.