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Происшествия

50-тонная цистерна и 40 млрд тенге: КНБ и полиция провели спецоперацию в крупном регионе Казахстана

Карагандинская область, КНБ, полиция, спецоперация, наркотики, задержания, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 10:40 Фото: YouTube/PolisiaKz
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности (УПН) Департамента полиции (ДП) Карагандинской области при взаимодействии с ДКНБ и прокуратурой области пресекли деятельность крупной нарколаборатории по производству мефедрона, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 октября 2026 года, рассказали в пресс-службе ДП региона и раскрыли подробности спецоперации:

"Оперативная разработка проводилась в отношении транснациональной преступной группы. По данным следствия, ее участники на территории Казахстана и соседних государств занимались изготовлением наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере с целью их последующего сбыта. В результате комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержаны двое подозреваемых в возрасте 48 и 28 лет".

По данным следствия, 48-летний подозреваемый выполнял организационные функции: привлекал новых участников и координировал их деятельность. Второй подозреваемый непосредственно организовывал работу нарколаборатории и обучал новых участников способам изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

"В ходе обыска на территории лаборатории обнаружена промышленная цистерна объемом 50 тонн. На момент проведения следственных мероприятий в ней находилось около 16 тонн отработанной продукции и жидкостей. Также изъяты две емкости объемом по одной тонне с остатками вещества с резким химическим запахом, три 20-литровые канистры с неизвестной жидкостью и 10 полимерных мешков с остатками порошкообразного вещества", – сообщил начальник ДП Карагандинской области Негмет Исмагулов.

Как сообщается, из содержимого промышленной цистерны для исследования отобрано 10 литров вещества.

Согласно заключению специалиста, в представленном образце обнаружен мефедрон. Масса наркотического вещества в исследованном образце составила 1 кг 723 гр.

По предварительным расчетам специалистов, с учетом объема обнаруженного вещества и результатов исследования потенциальный выход готового наркотического средства мог составить до 2 тонн мефедрона.

Это порядка 2 млн разовых доз, которые могли попасть в незаконный оборот. Их предварительная стоимость на нелегальном рынке могла достигать 40 млрд тенге.

"Таким образом, правоохранительными органами пресечено масштабное наркопроизводство до поступления потенциально особо крупной партии наркотиков в незаконный оборот", – отметил Негмет Исмагулов.

В отношении обоих задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности, источники поступления сырья, возможные связи подозреваемых, а также другие участники транснациональной группы.

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, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 10:40
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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