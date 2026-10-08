Вчера отработка по ним, сегодня авария: в Алматы трицикл "подставился" под Prado
Фото: ДП Алматы
На Северном кольце в Алматы в районе Центрального вещевого рынка произошло столкновение Toyota Land Cruiser Prado и трицикла, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 8 октября 2026 года рассказали, что внедорожник двигался по улице Северное кольцо в южном направлении. В этот момент трицикл выехал на полосу встречного движения. Удар был неизбежен.
Пострадавшим в результате аварии оказали медицинскую помощь.
"Как установлено, трицикл не был зарегистрирован, а его водитель не имел соответствующих документов на управление транспортом. Грубое нарушение правил – выезд на встречную полосу – едва не обернулось трагедией", – сообщили в ДП.
Буквально накануне, 7 октября, в полиции рассказали о проведенной отработке "Трицикл", во время которой выявили около 60 нарушений Правил дорожного движения.
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