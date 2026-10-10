Гибель врача в Акмолинской области: что известно

В Акмолинской области полицейские расследуют смерть 38-летнего врача Есильской районной больницы, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-паблике nayza_kokshe 9 октября 2026 года появилась информация о гибели медицинского работника. По предварительной информации, женщина только вернулась из отпуска. В публикации также говорится, что она якобы проходила свидетелем по уголовному делу и перед трагедией была вызвана в Департамент экономических расследований.

В Департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело:

"Предварительно установлено, что 38-летняя жительница Есильского района совершила суицид. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента".

В полиции добавили, что иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается.

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