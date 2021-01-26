Новости Северо-Казахстанской области

26 января 2021
21:22 Подросток взломал терминал в Петропавловске 3
23 января 2021
16:03 Таксиста-нелегала в состоянии наркотического опьянения задержали в СКО 3
22 января 2021
22:26 Почти 1,5 млн заплатят хулиганы, разгромившие стеклянные остановки в СКО 1
20:25 Мать, избившую до полусмерти 3-летнюю дочь, намерены лишить родительских прав 2
11:47 СҚО-да көлік рөліне 6 жасар бала отырып, екі балалы келіншекті басып кетті
10:49 В Семее пьяные жестоко избили подростка и двух взрослыхicon 4
21 января 2021
17:23 СҚО-да үш жасар қыз жансақтау бөлімінен бір-ақ шықты. Анасы күдікке ілінді
16:46 Трехлетняя девочка находится в реанимации в СКО. Подозревают маму 1
20 января 2021
00:59 Семья с пятью детьми осталась на улице в разгар морозов в СКО 5
19 января 2021
07:57 Двое пьяных парней подрались с полицейскими в Петропавловскеicon
18 января 2021
19:57 В постановление о карантине в СКО внесли изменения
14 января 2021
23:23 В СКО открывают школьные столовые
19:01 На севере Казахстана могут ужесточить ограничительные меры
12 января 2021
18:15 Дежурившая на избирательном участке сотрудница полиции приняла роды у сельчанки 3
10:50 Танымал қазақ боксшысы сыбайлас жемқорлық дауына ілікті
11 января 2021
23:21 Грабителя в медицинской маске задержали на севере страны icon 1
17:59 СҚО-ның бас санитарлық дәрігері жаңадан тағайындалды
17:53 Нового санврача назначили в СКО 3
10 января 2021
18:18 Сағат 18.00. СҚО тұрғындарының 69,8 % дауыс беріп, алда келеді
9 января 2021
15:58 В СКО закупают 100 новых автобусов: прибыла первая партия 4
8 января 2021
18:15 Лифтовая проблема в СКО: четверть века пешком на 9 этаж 1
10:05 Солтүстікте Ресей нөмірлі көлік қаптады. Мамандар дабыл қағадыicon
7 января 2021
21:06 Двух россиян спасли от обморожения на трассе в СКОicon 3
13:17 У вертолета отказал двигатель над Петропавловском 25
6 января 2021
18:41 Фанера за 2 миллиарда: что делают турки в СКО? 41
18:31 Полицейские СКО спасли двух женщин с пятью детьми, замерзавшими на трассе 2
06:03 В России построили дорогу в объезд Северного Казахстана 185
5 января 2021
10:56 Бизнесмен из руин восстанавливает свое родное село в СКО 13
4 января 2021
18:31 Полицейские Петропавловска не дали замерзнуть 48 бомжам 4
3 января 2021
06:57 Казахстанцы не смогут вернуться домой из России 2
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