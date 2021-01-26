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© СИ "Zakon.kz"
Новости Северо-Казахстанской области
26 января 2021
21:22
Подросток взломал терминал в Петропавловске
3
23 января 2021
16:03
Таксиста-нелегала в состоянии наркотического опьянения задержали в СКО
3
22 января 2021
22:26
Почти 1,5 млн заплатят хулиганы, разгромившие стеклянные остановки в СКО
1
20:25
Мать, избившую до полусмерти 3-летнюю дочь, намерены лишить родительских прав
2
11:47
СҚО-да көлік рөліне 6 жасар бала отырып, екі балалы келіншекті басып кетті
10:49
В Семее пьяные жестоко избили подростка и двух взрослых
4
21 января 2021
17:23
СҚО-да үш жасар қыз жансақтау бөлімінен бір-ақ шықты. Анасы күдікке ілінді
16:46
Трехлетняя девочка находится в реанимации в СКО. Подозревают маму
1
20 января 2021
00:59
Семья с пятью детьми осталась на улице в разгар морозов в СКО
5
19 января 2021
07:57
Двое пьяных парней подрались с полицейскими в Петропавловске
18 января 2021
19:57
В постановление о карантине в СКО внесли изменения
14 января 2021
23:23
В СКО открывают школьные столовые
19:01
На севере Казахстана могут ужесточить ограничительные меры
12 января 2021
18:15
Дежурившая на избирательном участке сотрудница полиции приняла роды у сельчанки
3
10:50
Танымал қазақ боксшысы сыбайлас жемқорлық дауына ілікті
11 января 2021
23:21
Грабителя в медицинской маске задержали на севере страны
1
17:59
СҚО-ның бас санитарлық дәрігері жаңадан тағайындалды
17:53
Нового санврача назначили в СКО
3
10 января 2021
18:18
Сағат 18.00. СҚО тұрғындарының 69,8 % дауыс беріп, алда келеді
9 января 2021
15:58
В СКО закупают 100 новых автобусов: прибыла первая партия
4
8 января 2021
18:15
Лифтовая проблема в СКО: четверть века пешком на 9 этаж
1
10:05
Солтүстікте Ресей нөмірлі көлік қаптады. Мамандар дабыл қағады
7 января 2021
21:06
Двух россиян спасли от обморожения на трассе в СКО
3
13:17
У вертолета отказал двигатель над Петропавловском
25
6 января 2021
18:41
Фанера за 2 миллиарда: что делают турки в СКО?
41
18:31
Полицейские СКО спасли двух женщин с пятью детьми, замерзавшими на трассе
2
06:03
В России построили дорогу в объезд Северного Казахстана
185
5 января 2021
10:56
Бизнесмен из руин восстанавливает свое родное село в СКО
13
4 января 2021
18:31
Полицейские Петропавловска не дали замерзнуть 48 бомжам
4
3 января 2021
06:57
Казахстанцы не смогут вернуться домой из России
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