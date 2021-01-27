Новости Шымкента

27 января 2021
00:06 Главный архитектор Шымкента приговорен к 10 годам лишения свободы
26 января 2021
23:51 Шымкенттегі орталықта қыздар жылдар бойы зорланған болуы мүмкінicon
25 января 2021
15:59 Семь лет насиловали девушку-инвалида в Шымкенте 6
10:16 Шымкентский цирк избавился от животных 6
24 января 2021
19:38 В Шымкенте задержали троих грабителейicon
22 января 2021
11:16 Львенка из гостиницы Шымкента передали в зоопаркicon 1
10:27 Шымкенттегі "Airservis" ЖШС-іне 12 млн теңге айыппұл салынды
21 января 2021
17:14 48 граффити с рекламой наркотиков на одной улице нашли в Шымкенте
13:06 Соққыға жығылған шымкенттік әжей қыздарын кешірді
12:26 Бабушка из Шымкента простила своих детей за побои 7
20 января 2021
19:24 В гостинице Шымкента для развлечения содержали львенкаicon
18:30 В Шымкенте директора школы осудили на 8 лет
11:29 Полиция Шымкента выезжает на вызовы после сообщений в чате 3
19 января 2021
11:33 Қара шаңыраққа талас: Бағила шешесін ұрмағанын айтып, ант-су іштіicon
11:00 Шымкентте ұйымдасқан қылмыстық топ ұсталды
10:12 В Шымкенте выявили ОПГ, обналичившую миллиарды тенге
09:51 Шымкентте 7,7 млрд теңгені қолма-қол ақшаға айналдырған топ ұсталды
18 января 2021
22:23 Родители в Шымкенте обвиняют заведующую детсада, что дети недоедаютicon
17:13 В Шымкенте устроили автовыставку и получили штрафы
11:52 Соққыға жығылған кейуанаға қатысты Шымкент қалалық ПД түсініктеме берді
11:42 В полиции Шымкента прокомментировали избиение пожилой женщины
11:14 Өз күйеуін тапсырыспен өлтірген шымкенттік әйел сотталдыicon
10:06 КВИ-дің таралуы бойынша "қызыл" аймақтағы өңірлер саны көбейіп келеді
09:55 Шымкентте үйге таласқан Нағима мен Бағила кәрі шешесін қан қылды
08:49 Пожилую мать избили дочери и зятья в Шымкенте из-за дележки дома 29
17 января 2021
07:01 Жители Шымкента ощутили землетрясение
15 января 2021
23:14 Скандал на рынке Шымкента: с продавцов требуют миллионыicon 6
14 января 2021
09:47 Пара бергендер енді 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін
12 января 2021
19:42 Әнші Ақбота Керімбекова лауазымды қызметке тағайындалды
18:00 Певица стала чиновницей в Шымкенте 5
1
2
3
...
41
42
43

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

Хотите быть в курсе важных новостей?