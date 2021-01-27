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© СИ "Zakon.kz"
Новости Шымкента
27 января 2021
00:06
Главный архитектор Шымкента приговорен к 10 годам лишения свободы
26 января 2021
23:51
Шымкенттегі орталықта қыздар жылдар бойы зорланған болуы мүмкін
25 января 2021
15:59
Семь лет насиловали девушку-инвалида в Шымкенте
6
10:16
Шымкентский цирк избавился от животных
6
24 января 2021
19:38
В Шымкенте задержали троих грабителей
22 января 2021
11:16
Львенка из гостиницы Шымкента передали в зоопарк
1
10:27
Шымкенттегі "Airservis" ЖШС-іне 12 млн теңге айыппұл салынды
21 января 2021
17:14
48 граффити с рекламой наркотиков на одной улице нашли в Шымкенте
13:06
Соққыға жығылған шымкенттік әжей қыздарын кешірді
12:26
Бабушка из Шымкента простила своих детей за побои
7
20 января 2021
19:24
В гостинице Шымкента для развлечения содержали львенка
18:30
В Шымкенте директора школы осудили на 8 лет
11:29
Полиция Шымкента выезжает на вызовы после сообщений в чате
3
19 января 2021
11:33
Қара шаңыраққа талас: Бағила шешесін ұрмағанын айтып, ант-су ішті
11:00
Шымкентте ұйымдасқан қылмыстық топ ұсталды
10:12
В Шымкенте выявили ОПГ, обналичившую миллиарды тенге
09:51
Шымкентте 7,7 млрд теңгені қолма-қол ақшаға айналдырған топ ұсталды
18 января 2021
22:23
Родители в Шымкенте обвиняют заведующую детсада, что дети недоедают
17:13
В Шымкенте устроили автовыставку и получили штрафы
11:52
Соққыға жығылған кейуанаға қатысты Шымкент қалалық ПД түсініктеме берді
11:42
В полиции Шымкента прокомментировали избиение пожилой женщины
11:14
Өз күйеуін тапсырыспен өлтірген шымкенттік әйел сотталды
10:06
КВИ-дің таралуы бойынша "қызыл" аймақтағы өңірлер саны көбейіп келеді
09:55
Шымкентте үйге таласқан Нағима мен Бағила кәрі шешесін қан қылды
08:49
Пожилую мать избили дочери и зятья в Шымкенте из-за дележки дома
29
17 января 2021
07:01
Жители Шымкента ощутили землетрясение
15 января 2021
23:14
Скандал на рынке Шымкента: с продавцов требуют миллионы
6
14 января 2021
09:47
Пара бергендер енді 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін
12 января 2021
19:42
Әнші Ақбота Керімбекова лауазымды қызметке тағайындалды
18:00
Певица стала чиновницей в Шымкенте
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