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Безумно люблю скорость: Татьяна Демьянова рассекает на мотоцикле по Алматы

Безумно люблю скорость: Татьяна Демьянова рассекает на мотоцикле по Алматы Фото: Parimatch
Выстреливший в социальных сетях кролик Дарел вновь покоряет улицы города на своем "железном коне". Но на этот раз его сопровождает очаровательная спутница и самая горячая волейболистка Казахстана – Татьяна Демьянова.

Читайте в эксклюзивном интервью, о каком мотоцикле мечтает сама спортсменка и кого бы она прокатила на нем.

– Вы не раз говорили, что любите экстремальный спорт. Что привлекает вас в нем?

– Экстремальные виды спорта дарят мне веру в себя и свои силы, а это, в свою очередь, оказывает положительный эффект на все сферы моей жизни. Больше всего я люблю дайвинг, рафтинг, прыжки с парашютом и скоростные гонки.

– Любите ли вы быструю езду и какие ощущения испытываете на мотоцикле?

– Я безумно люблю скорость, так как я человек-адреналин, и мне постоянно хочется получить всплеск новых эмоций. А на байке каждый раз, как первый. Когда сажусь на мотоцикл, единственное, что я ощущаю и представляю – это свободу.

– Хотели бы вы иметь собственный мотоцикл? Может даже присмотрели себе модель?

– Много раз задумывалась о приобретении мотоцикла и все еще думаю. Если все же решусь, то это будет Yamaha YZF-R6 и точно в яркой расцветке.

– Кого бы вы прокатили на своем мотоцикле?

– Наверное, прокатила бы исполнителя MACAN. Судя по его трекам, он такой же хулиган, как и я.

– Девушка на мотоцикле уже выглядит эффектно. А как бы вы дополнили этот образ?

– На мой взгляд, девушка на байке смотрелась бы круто в кожаных шортах, высоких сапогах и с красивой маской на лице. Однозначно мечта любого байкера!

– Как прошло ваше знакомство с кроликом Дарелом? Какие эмоции вы испытали от поездки?

– Кролик – просто бесподобный! Мы с первых секунд нашли общий язык, а дальше все прошло на одном дыхании. Кататься с ним было интересно и захватывающе, а восхищенные взгляды, улыбки и аплодисменты других водителей придавали нам еще больше огня!

Полное адреналина приключение Татьяны и Дарела уже на официальном Youtube-канале Parimatch Kazakhstan. Смотрите, заряжайтесь яркими эмоциями и участвуйте в розыгрыше крутого мерча от Parimatch!

Принять участие легко:

  • Подпишись на Youtube-канал Parimatch Kazakhstan.
  • Поставь лайк под видео с Татьяной и Дарелом.
  • Напиши в комментариях, какой экстремальный вид спорта хотел бы попробовать.

Победитель будет выбираться случайным образом 10 августа. Жми на видео и выигрывай!

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Анастасия Московчук
Алматы
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