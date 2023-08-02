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Ливни, грозы и сильная жара ожидают казахстанцев в среду

прогноз погоды Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 3 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на севере, в центре Алматинской области сохранится очень сильная жара +40+42. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем сохраняется очень сильная жара +40+42. 

Днем на юге Жетысуской области ожидается очень сильная жара +40+42. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на западе области при грозе 15-20 м/с. Днем сильная жара +35+39. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сильная жара +36+38. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на востоке Улытауской области ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара +35. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юге, в центре области ожидаются порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +35. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара +35. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, северо-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +40. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара +40. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, в центре, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на севере области ожидается град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара +35. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, на северо-западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сильная жара +38+42. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере области – туман. Ветер северо-западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град. Ночью и утром – туман. Ветер северо-западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере области ожидается град. Ветер северо-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +36. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь, град. Ночью на востоке, днем на севере, востоке, юге области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Алматинской области сильная жара +35+39. В Алматы днем сильная жара +35+38. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара +37+39. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге, востоке Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области – туман. Ветер северный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер северный, северо- западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

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Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
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