Минэнерго: Авария на нефтепроводе в Польше не помешает поставкам нефти из Казахстана в Германию

Разгерметизация участка нефтепровода "Дружба" на территории Польши не помешает поставкам нефти из Казахстана в Германию, сообщает Zakon.kz.

Об аварии стало известно из сообщения польского оператора трубопровода PERN. Говорится, что рядом с городом Ходеч на одной из двух ниток, по которым нефть качается в Германию, 5 августа произошла разгерметизация. Прокачку на участке остановили.

"Вторая нитка нефтепровода работает без изменений. Угрозы здоровью и жизни местных жителей нет", – пишет PERN.

В Минэнерго объяснили, что на август текущего года предусмотрена транспортировка нефти в направлении ПСН "Самара" для дальнейшей ее поставки в направление "Адамова застава" (Германия) из ресурсов компании АОЗТ "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." в количестве 100 тысяч тонн. Маршрутное поручение на прием и поставку на границе РК и РФ выпущено 31 июля 2023 года.





"В период с 3 по 5 августа 2023 года на НПС Б. Чаган была принята нефть в количестве 11,6 тыс. тонн согласно посуточному графику на основании выпущенного маршрутного поручения, остальной объем будет принят с 6 по 29 августа", – говорится в сообщении.

Транспортировка в направление ПСН "Самара" планируется осуществить в период с 25 по 29 августа текущего года.





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Поставку в направление ПСН "Адамова застава" ожидаем в последние дни августа 2023 года, ориентировочно в период с 28 по 30 августа текущего года.

16 марта 2023 года стало известно, что у нефтепровода "Дружба" нашли взрывные устройства.