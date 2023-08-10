Алия Рустемова стала новым руководителем Управления общественного здравоохранения Астаны

Алия Рустемова назначена руководителем Управления общественного здравоохранения Астаны, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 августа 2023 года стало известно из Telegram-канала столичного акимата:

"В Управление общественного здравоохранения города Астаны назначен новый руководитель – Рустемова Алия Шайзадаевна".

Ранее Алия Рустемова возглавляла Многопрофильную городскую детскую больницы №3 Астаны. Закончила Алматинский государственный медицинский институт (1992) по специальности "Лечебное дело", Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова (2007) по специальности "Финансы", доктор медицинских наук.

Начала свою трудовую деятельность в Талгарской районной больнице г. Талгар Алматинской области (1992-1993) врачом-терапевтом. Долгие годы проработала в сфере здравоохранения городов Алматы, Талдыкорган, Кызылорда, Петропавловска и Астаны.

С июня 2018 года по августа 2022 года занимала должность заместителя руководителя ГУ "Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан".