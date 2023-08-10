Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Алия Рустемова стала новым руководителем Управления общественного здравоохранения Астаны

zakon.kz Фото: zakon.kz
Алия Рустемова назначена руководителем Управления общественного здравоохранения Астаны, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 августа 2023 года стало известно из Telegram-канала столичного акимата:

"В Управление общественного здравоохранения города Астаны назначен новый руководитель – Рустемова Алия Шайзадаевна".

Ранее Алия Рустемова возглавляла Многопрофильную городскую детскую больницы №3 Астаны. Закончила Алматинский государственный медицинский институт (1992) по специальности "Лечебное дело", Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова (2007) по специальности "Финансы", доктор медицинских наук.

Начала свою трудовую деятельность в Талгарской районной больнице г. Талгар Алматинской области (1992-1993) врачом-терапевтом. Долгие годы проработала в сфере здравоохранения городов Алматы, Талдыкорган, Кызылорда, Петропавловска и Астаны.

С июня 2018 года по августа 2022 года занимала должность заместителя руководителя ГУ "Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан".

Читайте также

Врачи Больницы МЦ УДП РК будут лечить казахстанских спортсменов бесплатно

"Бёрнли" - "Манчестер Сити": обладатели требла против своего экс-капитана

Нурлана Масимова приговорили к 10 годам лишения свободы

Динара Халдарова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
артист
Алексей Воробьев попал в больницу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления