Незаконно пересекли границу Кореи: двум казахстанцам вынесли приговор, рассказал адвокат

Двум казахстанцам, устроившим побег из аэропорта Инчхон в Южной Корее, вынесли приговор. Об этом рассказал адвокат Мейрман Шекеев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, двух казахстанцев не посадят на три года, они заплатят штраф в Южной Корее и вернутся в Казахстан.

Два казахстанца, 2002 и 2005 годов рождения, прилетели в Южную Корею из Узбекистана 25 марта 2023 года. Из-за ошибки в документах им отказали во въезде в страну и отправили в зал депортации Международного аэропорта Инчхона.

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Ожидая обратный рейс, они перелезли через забор высотой 3,5 метра близ взлетно-посадочной полосы и сбежали.

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Оба казахстанца сознались в содеянном и рассказали, что прилетели на заработки для содержания своих семей. Их обвинили в незаконном пересечении границы и бегстве. Задержанные – уроженцы Туркестанской области.