В Усть-Каменогорске появится девять новых жилых районов

Аким города Жаксылык Омар в онлайн-обращении к жителям подробно рассказал о принятой концепции дальнейшего развития жилых территорий в городе.

По его словам, основной вектор будет сосредоточен на левом берегу реки Иртыш, где акиматом уже создана новая сеть магистральных дорог – путем расширения старых и строительства новых веток. Эти магистрали станут каркасом для новых районов, где уже будут прокладываться пути местного значения.

Говоря о застройке, аким выделил районы многоэтажной и индивидуальной застройки. Он обратил внимание, что при строительстве многоквартирных районов используется новый подход комплексного проектирования.

Во время строительства 19-го района мы вынесли большой урок. Необходимо комплексно подходить к проектированию и застройке жилых районов с учетом инфраструктуры. Теперь мы проектируем не дома, а целые жилые зоны. Первой пробой этого метода стал район за театром. Его проект сразу учитывает всю необходимую инфраструктуру – проезды, парковки, скверы, социальные объекты, места торговли и так далее, - подчеркнул аким.

Застройка по новой концепции уже ведется в двух новых микрорайонах, которые расположились за областным драмтеатром и за комплексом спортивных сооружений на 39 и 34 дома соответственно. Они должны стать полноценными частями города уже в ближайшие годы. Более дальние планы – застройка трех крупных районов, которым присвоены номера 22, 24 и 26. Там в общей сложности будет 274 дома. В них, а также в перспективных районах ИЖС сейчас идет проектирование либо строительство сетей коммуникаций. В 25, 27 районах и в районе села Самсоновка предусмотрены 2 500 индивидуальных участков. Еще 665 застроят за счет бюджета типовыми домами в 28 районе для реализации через банки.

"Через 10-15 лет эти районы должны стать живыми, насыщенными. Полноценными частями городской экономики и культуры. И так будет непременно. Зная, к чему мы идем, желая этого, мы - устькаменогорцы, обязательно сделаем наш город лучшим на земле!" – заявил Жаксылык Омар в завершение выступления.

Кроме этого, аким подробно остановился на рисках для города, связанных с коммунальными мощностями и на принимаемых в этом направлении мерах.