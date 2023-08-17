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Международный симпозиум художников пройдет в СКО

Международный симпозиум художников пройдет в СКО Фото: пресс-служба акимата СКО
С 17 августа по 1 сентября 2023 года в Северо-Казахстанской области пройдет II Международный симпозиум художников "Botaı – Uly dala mádenıetі" ("Ботай – культура Великой степи").

Цель – укрепление национальной идентичности, популяризация археологического памятника Поселение "Ботай", развитие культурного туризма в СКО, продвижение среди молодежи культуры, творчества и труда.

II Международный симпозиум "Botaı – Uly dala mádenıetі" – это комплексное мероприятие, включающее в себя проведение экскурсий с целью ознакомления с историко-культурным наследием региона, мастер-классы для молодежи, пленэр на территории Республиканского государственного музея-заповедника "Ботай" и Шалкар-Имантауской курортной зоны Айыртауского района.

В симпозиуме примут участие 20 художников из Канады, Германии, Франции, Бенина, Румынии, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

А 31 августа в Qyzyljar art center состоится открытие выставки. По итогам работы симпозиума будет издан каталог с презентацией творческих работ художников. Картины будут выставлены на аукционе, средства которого пойдут на развитие детей из детских домов.

Во время проведения симпозиума фонд "Союз Жаса" организует приезд детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на места работы художников для ознакомления с ними и их творчеством.

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Динара Халдарова
Северо-Казахстанская область
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