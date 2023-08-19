Как в Индии: коровы паслись на центре Конаева

Жители засняли на видео, как в центральной площади Конаева пасутся коровы, сообщает Zakon.kz.

В паблике Qonaev_qapshagay появилось видео, в котором видно, как центре города Конаев пасется стадо коров. Жители признались, что случай им напомнил Индию.

"Жители города Конаев жалуются на необычное явление – коровы пасутся прямо в городе, создавая атмосферу, напоминающую Индию. Многие задаются вопросом, кто отвечает за контроль над животными и почему такое допускается", - говорится в описании видео.

Юзеры тут же принялись критиковать ситуацию:

"Зато каждую кошечку обязаны чипировать. А тут у коровы хозяина найти не могут?", "Это Конаев - асфальтированный аул, детка. Единственный в своем роде", "Это просто ужас, к чему идем?".



В прошлом году подобную картину наблюдали и в Алматы. Тогда корову, гуляющую посреди проезжей части, сняли на видео в Ауэзовском районе.