Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Общий прогноз погоды в Казахстане на 20 августа

небо, облака Фото: pixabay
"Казгидромет" выпустили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 20 августа, сообщает Zakon.kz.

По словам синоптиков, на большей части страны ожидается погода без осадков.

"Под влиянием поля повышенного давления на большей части РК сохраняется погода преимущественно без осадков. Лишь на севере, юго-западе и в горных районах юго-востока страны с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град. По республике прогнозируется порывистый ветер".РГП "Казгидромет"

Днем в Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на северо-востоке Мангистауской областей ожидается сильная жара до 35-39°С.

В Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской областях, на юге Костанайской, на севере Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской, на востоке, западе, в центре Западно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской областях, на юге Алматинской, на западе, севере, юге Акмолинской, на севере Западно-Казахстанской областей, на западе Жетысуской области ожидается высокая пожарная опасность.

Читайте также

Врезался в столб и обесточил улицу: полиция Уральска разыскивает водителя Lada Priora

Мухит Турсынали
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Пять школ в Талдыкоргане остались без директоров перед учебным годом
Сразу пять директоров школ уволились перед началом учебного года в Талдыкоргане
На Мастерсе в Цинциннати определились все полуфиналистки. Результаты женского турнира
Видео: на "Мастерсе" в Цинциннати определились все полуфиналистки. Результаты женского турнира
Курсы валют на 19 и 20 августа
Курсы валют на выходные дни: 19 и 20 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления