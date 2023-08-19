Общий прогноз погоды в Казахстане на 20 августа

"Казгидромет" выпустили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 20 августа, сообщает Zakon.kz.

По словам синоптиков, на большей части страны ожидается погода без осадков.

"Под влиянием поля повышенного давления на большей части РК сохраняется погода преимущественно без осадков. Лишь на севере, юго-западе и в горных районах юго-востока страны с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град. По республике прогнозируется порывистый ветер". РГП "Казгидромет"

Днем в Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на северо-востоке Мангистауской областей ожидается сильная жара до 35-39°С.

В Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской областях, на юге Костанайской, на севере Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской, на востоке, западе, в центре Западно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской областях, на юге Алматинской, на западе, севере, юге Акмолинской, на севере Западно-Казахстанской областей, на западе Жетысуской области ожидается высокая пожарная опасность.