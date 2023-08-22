Что не так с отечественной железной дорогой

Как компанию из 15 человек сделать системообразующей и выделить ей почти 15 миллионов долларов из одного источника?

Проблем на отечественной железной дороге накопилось, извините за банальщину, вагон, вагончик и еще пара десятков составов и локомотивов. Как зимний коллапс в Экибастузе, так и железнодорожные недочеты стали "выстреливать", потому что время "выстреливать" наступило. Результат усталости металла помноженной на грубые просчеты топ-менеджмента и не специалист может наблюдать с прошлого года.



Официально – причина чрезвычайных ситуаций чаще неудовлетворительное состояние вагонов. По факту – виной всему отсутствие системной работы по развитию железнодорожной инфраструктуры. Ведь рекорд по перевозкам железная дорога страны поставила еще в 2021. Вот только пропускная способность магистральной сети потребностям не соответствует. На отдельных участках в период спада перевозок разобрали вторые пути, а после стали строить однопутные дороги. Не хватает и топлива для локомотивов. Весь этот механизм со всеми его недочетами, однопутками и где-то едва дышащими локомотивами так бы и работал пусть и не без недочетов, если бы не 17 ноября прошлого года.

В этот день в Карагандинской области произошло крушение состава. Причина – излом рельса. Недосмотрела служба магистральной сети, курировал которую заместитель председателя правления КТЖ Канат Альмагамбетов.

Крушение совпало с проходящей в это время в стране президентской выборной кампанией. Видимо, чтобы не навлечь на себя гнев, ограничивать перевозки в этом направлении не стали. И получили масштабнейший коллапс – задержаны были до 300 поездов, это в свою очередь повлекло увеличение числа брошенных составов. Вот один из протоколов заседания оперштаба. Там и брошенные поезда, и искажение отчетности, и чрезмерное увлечение КТЖ селекторными совещаниями и ещё много чего нелицеприятного.

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Есть и решения – отстранить, назначить, исключить… Вот только, как видится, отечественной "железке" это никак не помогло. Оценить старания топов КТЖ можно было уже этим летом, когда тысячи пассажиров вместо долгожданного, заслуженного отпуска, получили в подарок часы ожиданий поездов на грязных железнодорожных вокзалах, в общем-то, весьма слабо отвечающим современным представлениям о комфорте.

Все эти вопросы взять бы и начать решать … оперативно, без фанатизма, но решать. Но, у правительства и его главы Алихана Смаилова, видимо, свое видение. Вот документ, который, предположительно подписал Алихан Асханович, видимо, будучи уверенным, что такое решение придаст новый импульс развитию отечественной "железки".

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В открытых источниках постановление ПИ 99/40 от 15.08.23 найти не удалось. Но, если документ, на самом деле существует, возникают вопросы. Один из главных – зачем глава правительства подставляет главу государства Касым-Жомарта Токаева, ссылаясь в постановлении на его поручение? Ну и ещё один – действительно ли возведение модульных зданий для путейцев настолько важно для отечественной железной дороги, что аж целый премьер-министр дает указание целому "Самрук-Казына" выделить почти 15 миллионов долларов из одного источника? И, если так, то почему бы не сообщить об этом во всеуслышание: и тем, кто все еще ждет свой состав на вокзале, и тем, чьи грузы стараниями КТЖ стоят на запасных путях?