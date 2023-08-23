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МЧС: Последняя утонувшая найдена в Туркестанской области

МЧС: Последняя утонувшая найдена в Туркестанской области Фото: пресс-служба МЧС РК
Последняя утонувшая найдена в Туркестанской области

Сегодня в 14:56 на реке Сырдарья найдено тело девочки, утонувшей 21 августа. Всего в этот день утонуло 11 человек, в том числе 8 несовершеннолетних.

МЧС призывает ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности детей. Не купайтесь в непредназначенных для этого местах.

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