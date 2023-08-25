Незаконный игорный бизнес под видом "букмекерской конторы" выявили в Абайской области

Сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Абайской области при координации областной прокуратуры пресекли деятельность незаконного игорного бизнеса под видом "букмекерской конторы" с названием Sport Bar, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов:

"В рамках ОПМ "STOP Игра" совместно с подразделением спецназначения "Арлан" регионального департамента полиции по двум адресам в Семее изъяты терминалы, принимающие купюры и выдающие наличные выигрыши, компьютеры, денежные средства и т. д."

Он уточнил, что досудебное расследование проводится по факту организации незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.

"Согласно Закону РК "Об игорном бизнесе", кассы букмекерских контор и тотализаторов, принимающие и выдающие наличные средства, подлежат размещению исключительно на побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области и в курортной зоне Боровое Акмолинской области", – напомнил официальный представитель АФМ РК.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговорам суда.